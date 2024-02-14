BIST 9.072
DOLAR 30,75
EURO 33,02
ALTIN 1.969,03
HABER /  GÜNCEL

Siyanür karıştı mı? Anagold Madencilik açıklama yaptı

Siyanür karıştı mı? Anagold Madencilik açıklama yaptı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada, salı günü 14.28'de meydana gelen maden kazası sonrası profesyonel ekipler tarafından olayın sebebine ilişkin araştırmanın başladığı kaydedildi.

Yığın linç alanının kaymasından kaynaklı olarak kazanın meydana geldiği aktarılan açıklamada, konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi olmadığı, söz konusu konu ile ilgili herhangi bir tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.

"KİRLENME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Toprak kayması nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kazaya rağmen tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır. 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir. Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir."

Açıklamada, şirketin kamuoyunu olayın detayları konusunda düzenli olarak bilgilendireceği, nedenlerini net bir şekilde açıklayacağı ve benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı! Altın madalya kazandı
Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı! Altın madalya kazandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir
Merih Demiral, son haliyle gündem oldu! Ronaldo'ya dönmüş
Merih Demiral, son haliyle gündem oldu! Ronaldo'ya dönmüş
Galatasaray'da Wilfried Zaha belirsizliği!
Galatasaray'da Wilfried Zaha belirsizliği!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 3. Dünya Savaşı çok yakın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 3. Dünya Savaşı çok yakın
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 kadın güreşçi finalde
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 kadın güreşçi finalde
İkinci el online oto pazarında satışlar arttı
İkinci el online oto pazarında satışlar arttı
Yerel seçim öncesinde ihanetin 'DEM' aldığı ittifak
Yerel seçim öncesinde ihanetin 'DEM' aldığı ittifak
Gazze'den Mısır'a getirilen 155 Gazzeli hasta ve refakatçi Türkiye'de
Gazze'den Mısır'a getirilen 155 Gazzeli hasta ve refakatçi Türkiye'de
Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı
Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı
ABD, Suriye'deki askerlerine takviye gönderdi
ABD, Suriye'deki askerlerine takviye gönderdi