Siyanür karıştı mı? Anagold Madencilik açıklama yaptı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamada, salı günü 14.28'de meydana gelen maden kazası sonrası profesyonel ekipler tarafından olayın sebebine ilişkin araştırmanın başladığı kaydedildi.

Yığın linç alanının kaymasından kaynaklı olarak kazanın meydana geldiği aktarılan açıklamada, konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi olmadığı, söz konusu konu ile ilgili herhangi bir tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.

"KİRLENME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Toprak kayması nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kazaya rağmen tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır. 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir. Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir."

Açıklamada, şirketin kamuoyunu olayın detayları konusunda düzenli olarak bilgilendireceği, nedenlerini net bir şekilde açıklayacağı ve benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğu bilgisi paylaşıldı.