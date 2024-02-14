Merih Demiral, son haliyle gündem oldu

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, uzun süren sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönüş için hazırlıklarına hız verdi.

Fiziksel eksiklerini gideren başarılı futbolcu, A Milli Takımımız'ın EURO 2024 kadrosunda yer alabilmek için yoğun bir çalışma programı içine girerken fotoğrafıyla da gündem oldu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Merih Demiral, yeni haliyle sevenlerini şaşırttı.

"RONALDO'YA DÖNMÜŞ"



Yıldız futbolcunun kaslı fotoğrafını gören herkes, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorumlar yaptı.

Bu sezon Al Ahli formasıyla 7 lig, 1 de kupa maçına çıkan Merih Demiral 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.