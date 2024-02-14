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Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı! Altın madalya kazandı

Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı! Altın madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.

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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer madalyaları kazananlar da belli oldu

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

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