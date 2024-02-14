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Vladimir Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Vladimir Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kanser tedavisi araştırmalarının sürdüğünü belirterek, "Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık" dedi.

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Rusya'dan kanser hastaları için umut verici gelişme...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Gelecek Teknolojileri Forumu" adlı etkinlikte konuştu.

"Ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu"

Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına işaret eden Putin, "Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu. Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor." dedi.

"Kanser aşısı üretmeye yaklaştık"

Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar.
Rusya'da Kovid-19 salgını döneminde de Sputnik V ve Sputnik Light gibi aşılar geliştirilmiş, ülkede kullanımının yanı sıra bazı ülkelere de gönderilmişti.

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