Eren Erdem, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na küfrünü ifşa etti

CHP'li Eren Erdem'in son dönemde parti yönetimine yaptığı eleştiriler nedeniyle 'kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği' öne sürüldü. Erdem, iddiaya Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'i hedef alarak yanıt verdi.

Abone ol

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala, aday tartışmaları üzerinden CHP'de büyük krizler patlak verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'değişim' diyerek deviren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, parti içerisinde güç kavgasına girişti. Keyfi atamalar yaptıkları gerekçesiyle her gün parti teşkilatlarından istifalar art arda geldi.

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu CHP'li Eren Erdem de, sosyal medya hesabı üzerinden Özel ve İmamoğlu'nu topa tuttu. İki ismi 'müsamere' yapmakla itham eden Erdem, değişimcilere destek olan partilileri de 'kandırıldınız' diyerek hedef aldı.

Söz konusu açıklamalar sonrasında, Erdem'in CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceği iddia edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na küfrünü Eren Erdem ifşa etti

Erdem, iddiaya Yüksek Disiplin Kurulu(YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer'i hedef alarak yanıt verdi.

Özer'in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na WhatsApp grubunda ettiği küfrün ekran görüntüsünü paylaşan Erdem, "Ben, Genel Başkanına küfreden bir Yüksek Disiplin Kurulu başkanına asla savunma yapmam! Bana soruşturma açmak haddi değildir, önce küfrün hesabını versin" ifadelerini kullandı.