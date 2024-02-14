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İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya belediye başkan adayı oldu

İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya belediye başkan adayı oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'nın Çankaya ilçesi için gazeteci İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi. Değirmenci bir süre önce Halk TV'den ayrılmıştı.

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Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Ankara Çankaya ilçesi için belediye başkan adayı oldu. TİP, sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin adaylığını duyurdu.

İrfan Değirmenci, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi TİP'in, Ankara'nın Çankaya ilçesinden belediye başkan adayı oldu.

TİP'İN ÇANKAYA ADAYI İRFAN DEĞİRMENCİ

TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"

DEĞİRMENCİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Değirmenci, Çankaya adaylığıyla ilgili ilk açıklamasında, "Bahçeli'de çocuktum, Sıhhiye'de okudum, Cebeci'de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum. Halkı çaresizliğe, seçeneksizliğe terk etmeye ne gönlümüz ne de fikrimiz el verdi. İşte bu bilinçle yola çıktık. Şimdi bir belediyeyi korumak için neler yapabileceğimizi değil, bir belediyenin bizler için neler yapabileceğini görme vakti " dedi.

GENEL SEÇİMDE TİP'İN İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Öte yandan Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. Değirmenci bir süre önce de Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

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