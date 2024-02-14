DMM'den Murat Kurum'la ilgili iddialara yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Murat Kurum'a yönelik iddiaları yalanlayarak, "Facianın yaşandığı altın madenine 'kapasite artırımı izni' Murat Kurum'dan" başlıklı haberler manipülasyon içermektedir." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Erzincan'da meydana gelen maden ocağı faciası sonrası Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile ilgili ortaya atılan iddiaların manipülasyon içerdiğini duyurdu.

'Haberler manipülasyon içermektedir'

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Facianın yaşandığı altın madenine 'kapasite artırımı izni' Murat Kurum'dan" başlıklı haberler manipülasyon içermektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya faaliyetin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.

ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkileyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

Dolayısıyla kapasite artışlarına ÇED sürecinde onay verilmesi mevzuat kapsamında zorunludur ancak tek başına yeterli değildir. ÇED kararı sonrası işletmenin bu kapasite artışını hayata geçirebilmesi için ilgili mercilerden gerekli izinleri alması gerekmektedir. Yani kapasite artırılmasına ÇED raporu verilmesi tek başına bir izin niteliği taşımamaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının maden işletmesinin kapasitesini artırma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Bahse konu dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığını 135 kez denetlemiş, maden sahasında 21 Haziran 2022 tarihinde boru hatlarında yaşanan arıza neticesinde gerçekleşen çevre kirliliğine istinaden işletmeye en üst sınır olan 16 Milyon 441 Bin TL idari para cezası uygulanmış, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için ilave çevresel tedbirler alınıncaya ve çevresel iyileştirmeler yapılıncaya kadar faaliyeti durdurulmuştur." denildi.