İrfan Değirmenci, TİP'in belediye başkan adayı oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'nın Çankaya ilçesi için gazeteci İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi. Değirmenci bir süre önce Halk TV'den ayrılmıştı. Hadi Özışık, Değirmenci'nin bu son kararını youtube kanalında değerlendirdi.

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Gazeteci İrfan Değirmenci geçtiğimiz günlerde Halk TV'de ekranlara veda ettiğini duyurmuştu. Şimdi ise İrfan Değirmenci ile ilgili bomba bir haber daha geldi. Değirmenci, TİP’in Çankaya belediye başkan adayı oldu.

Değirmenci'den ilk açıklama

Değirmenci, Çankaya adaylığıyla ilgili ilk açıklamasında, "Bahçeli'de çocuktum, Sıhhiye'de okudum, Cebeci'de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum. Halkı çaresizliğe, seçeneksizliğe terk etmeye ne gönlümüz ne de fikrimiz el verdi. İşte bu bilinçle yola çıktık. Şimdi bir belediyeyi korumak için neler yapabileceğimizi değil, bir belediyenin bizler için neler yapabileceğini görme vakti " dedi.

Genel seçimde Tip'in İzmir milletvekili adayı olmuştu

Öte yandan Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. Değirmenci bir süre önce de Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

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