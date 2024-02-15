Alternatif görürsem Lütfü Savaş'ı değiştiririm! En rahat olduğum iller İstanbul ve Ankara

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler ve aday belirleme sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili Genel Merkez'de bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Hatay'da Lütfü Savaş'a alternatif görürse adayı değiştireceğini belirten Özgür Özel, seçimlerde en rahat olduğu şehirlerin Ankara ve İstanbul olduğunu söyledi.

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CHP'nin belediye başkan adaylarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm Türkiye’de iddialıyız. Çok sürprizler olacak" dedi. Özel, Lütfü Savaş’la ilgili tartışmalar için "Alternatif arayışı içindeyiz" açıklaması yaptı. CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Aday olmayan herkes istifa ederse...

Özgür Özel, aday açıklamalarından sonra partisinde yaşanan tartışmalara ilişkin "Aday olamayan her arkadaş istifa ederse ortada parti kalmaz. Adaylar belli olduktan sonra CHP’de sorun kalmıyor. Bursa’yı alacağız. Balıkesir, Manisa ve Denizli’de de çok iddialıyız. Çok sürprizler olacak. Yüzyılın sürprizini de Malatya’da yapacağız" dedi.

Avukatı için 'içime sinen bir aday' dedi

Çankaya’da 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner’in aday gösterilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Özel, "Çok üzerinde durduğum ve içime sinen bir adaylık. Onu avukat parantezine almak büyük haksızlık" dedi.

En rahat olduğum iki il İstanbul ve Ankara

Partinin seçim sloganını "İşimiz gücümüz Türkiye, işimiz gücümüz belediyecilik" olarak açıklayan Özel, "En rahat olduğum iki il Ankara ve İstanbul. Partinin oyunun çok üzerinde bir kabul oranları var. Sıkı çalışıyorlar" dedi.

Lütfü Savaş'ın yerine başka aday olacak mı?

Hatay’da Lütfü Savaş’la ilgili tartışmalara da değinen Özel, "Hatay’ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aklımıza gelen her seçenek ölçtürülüyor. Hatay’da yapılan anketlerde başkanımıza alternatif görürsem onu Lütfü Savaş’a gösteririm ve adayı değiştiririm. Bir alternatif arayışı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de bir yorgunluk vardı...

CHP lideri Özel, gazetecilere, "İzmir’de bir yenilenme ve yeniden seçmenin dönüp CHP’ye bakmasını istiyorduk. Çünkü hizmetten değil ama bir yorgunluk vardı" yorumunu yaptı.