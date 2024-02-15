Benzine büyük zam geldi! Litre fiyatı 41 lirayı aştı! 15 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Motorinden sonra benzine de kallavi zam geldi. 1 lira 79 kuruşluk zammın ardından benzinin litresi 41 lirayı aştı, Motorinin litresi de 45 lirayı aşmıştı. İşte 15 Şubat 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu.

1 yılda yüzde 111 zam geldi...

Geçtiğimiz yıl yani 1 Ocak 2023’te litresi 19,44 TL’den satılan benzin fiyatı 15 Şubat 2024’te gelen son 1,79 liralık zam sonrası 42 lirayı aştı. Böylece benzin grubunda 13 ayda yapılan artış yüzde 111’i aştı.

Zamlı benzin fiyatları...

Zammın ardından İstanbul’da ortalama litre satış fiyatı 41,17 liraya, Ankara’da 41,86 TL’ye, İzmir’de ise 42,09 TL’ye yükseldi.

Motorin fiyatları 45 lirayı aştı

Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.

Seçimlerden bu yana benzin ve motorin zamları...

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 41,17 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG (Otogaz): 20,41 TL

ANKARA

Benzin: 41,86 TL

Motorin: 45,01 TL

LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR

Benzin: 42,09 TL

Motorin: 45,23 TL

LPG (Otogaz): 20,62 TL