BIST 9.114
DOLAR 30,76
EURO 33,09
ALTIN 1.970,95
HABER /  EKONOMİ

Benzine büyük zam geldi! Litre fiyatı 41 lirayı aştı! 15 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzine büyük zam geldi! Litre fiyatı 41 lirayı aştı! 15 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Motorinden sonra benzine de kallavi zam geldi. 1 lira 79 kuruşluk zammın ardından benzinin litresi 41 lirayı aştı, Motorinin litresi de 45 lirayı aşmıştı. İşte 15 Şubat 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Abone ol

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu.

1 yılda yüzde 111 zam geldi...

Geçtiğimiz yıl yani 1 Ocak 2023’te litresi 19,44 TL’den satılan benzin fiyatı 15 Şubat 2024’te gelen son 1,79 liralık zam sonrası 42 lirayı aştı. Böylece benzin grubunda 13 ayda yapılan artış yüzde 111’i aştı.

Zamlı benzin fiyatları...

Zammın ardından İstanbul’da ortalama litre satış fiyatı 41,17 liraya, Ankara’da 41,86 TL’ye, İzmir’de ise 42,09 TL’ye yükseldi.

Motorin fiyatları 45 lirayı aştı

Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.

Seçimlerden bu yana benzin ve motorin zamları...

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL
Benzin: 41,17 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG (Otogaz): 20,41 TL

ANKARA
Benzin: 41,86 TL
Motorin: 45,01 TL
LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR
Benzin: 42,09 TL
Motorin: 45,23 TL
LPG (Otogaz): 20,62 TL

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Kansas City'deki geçit töreni sırasında silahlı saldırı!
ABD'de Kansas City'deki geçit töreni sırasında silahlı saldırı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İrfan Değirmenci, TİP'in belediye başkan adayı oldu
İrfan Değirmenci, TİP'in belediye başkan adayı oldu
Naif Alibeyoğlu'nun aday gösterilmeme sebebi neydi?
Naif Alibeyoğlu'nun aday gösterilmeme sebebi neydi?
İsveç'ten flaş Türkiye ve F-16 açıklaması!
İsveç'ten flaş Türkiye ve F-16 açıklaması!
İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya belediye başkan adayı oldu
İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya belediye başkan adayı oldu
Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'tan avantajı aldı
Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'tan avantajı aldı
DMM'den Murat Kurum'la ilgili iddialara yanıt
DMM'den Murat Kurum'la ilgili iddialara yanıt
Eren Erdem, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na küfrünü ifşa etti
Eren Erdem, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na küfrünü ifşa etti
ABD Temsilciler Meclisi'nden "ulusal güvenlik tehdidi" açıklaması
ABD Temsilciler Meclisi'nden "ulusal güvenlik tehdidi" açıklaması
Vladimir Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
Vladimir Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
Szymanski, Alman devi Bayer Leverkusen'in transfer listesinde
Szymanski, Alman devi Bayer Leverkusen'in transfer listesinde