'Burası çökecek' dediler 5.5 saat sonra felaket oldu! Altın madeni faciası göz göre göre geldi

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki maden faciasının göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Sabah saatlerinde topraktaki çatlağı gören işçiler, "Burası çökecek" dedi. Ustabaşı yönetime haber verdi. 100 işçi sahadan çıkarıldı. Kontrole gönderilen işçi ve mühendisler toprağın altında kaldı. İşte maden faciasıyla ilgili son gelişmeler...

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'ın işlettiği Çöpler Altın madenindeki siyanürlü dev bir heyelan gibi aktığı ve 9 kişinin milyonlarca top toprağın altında kaldığı faciayla ilgili şok ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Altın madenindeki facianın saatler önce alarm verdiği ortaya çıktı. Liç alanında önceki sabah 09.00’da yapılan rutin kontrollerde çatlak olduğu tespit edildi. Çalışmalar hemen durduruldu. 100 kader işçi alandan çıkarıldı. 3 saha sorumlusu kontrolleri yaparken, 14.28’de göçük oldu.

İşçiler gördü, ustabaşı 'burası çökecek' dedi

Altın madeninde facia saatler öncesinden 'geliyorum' dedi. Maden sahasında sabah mesaisi başladığında, liç alanında (dışarı çıkarılıp istiflenen toprak) rutin kontroller yapıldı. Sabah saat 09.00’da toprağın üst katmanında oluşan çatlaklar işçiler tarafından fark edildi. Ustabaşı 'burası çökecek' diyerek durumu yöneticilere bildirdi.

100 işçi sahadan çıkarıldı

Bunun üzerine o bölgede çalışmalar durduruldu, bölgede çalışan 100'e yakın işçi sahadan çıkarıldı. Alan boşaltıldıktan saatler sonra 3 bölge amiri (sorumlu) kontrol amaçlı aynı noktaya hareket etti. Çöküntü meydana gelen alanların her zamanki gibi çimento ile kapatılmasına karar verildi.

5 işçi ile 3 uzman görevlendirildi

5 işçi müdahale için vadinin içindeki konteynere indirildi. İşçilerden Şaban Yılmaz, eşini arayıp, "Çalışmayı durdurdular, bekliyoruz" dedi. 3 uzman da beyaz bir araçla bölgeyi kontrol etmek için alana gitti. Saat 14.28’de alana vardıklarında araçlarından inmeye fırsat bulamadan toprak kütlesi nehir gibi üzerlerine aktı.

Toprak seline kapıldılar...

5 işçi indirildikleri konteynerde, 3 uzman da aracın içinde 10 milyon metreküplük toprak seline kapıldılar ve o saatten sonra kendilerinden haber alınamadı. Göçüğün yaşandığı noktadan farklı bir bölgede çalışma yapan kamyon şoförü de aracıyla birlikte sel gibi gelen toprağa kapıldı.

10 milyon ton toprağın altında kalan 9 madenci...

Dar alanda aşırı yığma neden oldu

Bu arada, dar alanda toprak yığılmasının da göçüğe neden olduğu değerlendiriliyor. Kayan toprak kütlesi altında kalan 9 işçiye ulaşılması için gece-gündüz aralıksız çalışma yürütülüyor. 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal-biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği çalışmalarda kullanılıyor.