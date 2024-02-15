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Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat-Kayseri yolu Battal köyü yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralı toplam 18 kişi yaralandı.

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Yine otobüs kazası, yine ölüm... Kayseri'den Yozgat'a doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, şoför ve otobüs çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Kaza yerine jandarma, emniyet, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada ağır yaralanan vatandaşlardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaralı 18 kişiden 3'ünün durumu hayati tehlikesini sürdürüyor.

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