Kilise saldırısında silah tutukluluk yapmış! Sarıyer Belediye Başkanı: "Yaşamını yitiren kişi Müslüman"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, kilisedeki silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Genç, “Saldırı sırasında girişteki Bayburtlu bir vatandaş yaşamını yitiriyor ki Müslüman bir vatandaş kendisi. Papazın söylemesine göre devamlı kiliseye gidip geliyormuş" ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin BirGün’e konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, saldırının kiliseye yönelik olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Kilise papazının dua esnasında kapıdan girenleri görmediğini ve ilk silah patlamasında raflardan bir şeyin düştüğünü sandığını söyleyen Genç, “Papaz ikinci kez silah patladığında başını kaldırdığını söyledi. İlk silah patladığında zaten herkes kendini yerlere atmış. İkinci patlamadan sonra silah tutukluk yapmış, sonrada çıkmışlar. Devamında ne olacaktı, saldırı sürecek miydi bilinmiyor” dedi.

'Yaşamını yitiren kişi Müslüman'

Saldırıda yaşamını yitiren C.T.’nin kilise cemaatinden olmadığına dikkat çeken Genç, “Saldırı sırasında girişteki Bayburtlu bir vatandaş yaşamını yitiriyor ki Müslüman bir vatandaş kendisi. Papazın söylemesine göre devamlı kiliseye gidip geliyormuş ki papaz bu kişiyi tanıyormuş, kendisinden ‘İyi bir insandı’ olarak söz etti. Sarıyer’de kiliselerin kapısı hep açıktır, herkes içeri girer birbirlerini tanırlar, husumet yaşanmamıştır. 15 yıldır burada belediye başkanıyım, buralarda büyüdük daha önce hiç böyle bir şey duymadım” ifadelerini kullandı.