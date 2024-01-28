BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  DÜNYA

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki 500 bini aşkın kişiyi kötü koşullar altında tehcire zorladığı belirtildi.

Abone ol

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta hastaneler ve sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 500 bini aşkın kişiden yaşadıkları yerleri boşaltmalarını istediği ifade edildi.

Evlerini boşaltarak yollara düşen kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve özel gereksinimleri olan kişilerin zor şartlar altında göç ettiğine işaret edilen açıklamada, Gazze'de 2 milyon kişinin "güvenli yer" arayışı içinde sürekli yer değiştirdiğine vurgu yapıldı.

Filistinlilerin göç yolunda askeri kontrol noktalarından ve tanklar arasından geçtiğine ve en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarına dikkat çekilen açıklamada, İsrail askerlerinin, göç eden ailelerin erkeklerini alıkoyduğu, kadın ve çocuklarını ise sahipsiz bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, Refah'a göç etmeyi başaran ailelerin ise kötü hava koşullarının hüküm sürdüğü kentte sığınacak bir yer ve çadır bulamadığı ayrıca yiyecek, su ve ilaca da erişim sağlayamadığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Partisi'nin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtıldı
Zafer Partisi'nin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtıldı
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor!
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor!
Antalya'da düzenlenen 3 farklı oryantiring organizasyonu sona erdi
Antalya'da düzenlenen 3 farklı oryantiring organizasyonu sona erdi
İstanbulspor Başkanının babasının cenazesi toprağa verildi
İstanbulspor Başkanının babasının cenazesi toprağa verildi
Kars’ta belediyenin karla mücadele mesaisi başladı
Kars’ta belediyenin karla mücadele mesaisi başladı
Otomobilde "gri" renk "beyazı" tahtından etti!
Otomobilde "gri" renk "beyazı" tahtından etti!
Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
Edirne'de yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi, vatandaşların akınına uğradı
Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi, vatandaşların akınına uğradı
Beşiktaş Sivasspor'a konuk oluyor! İlk yarıda 1 gol atıldı!
Beşiktaş Sivasspor'a konuk oluyor! İlk yarıda 1 gol atıldı!
Sakarya'daki festivalde yaklaşık 1 ton hamsi dağıtıldı
Sakarya'daki festivalde yaklaşık 1 ton hamsi dağıtıldı
Süper Lig'de Konyaspor-Başakşehir maçında 5 gol atıldı!
Süper Lig'de Konyaspor-Başakşehir maçında 5 gol atıldı!
Genç kadın tadilatı yapılan terasında çöken çatının altında kaldı
Genç kadın tadilatı yapılan terasında çöken çatının altında kaldı