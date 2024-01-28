Beşiktaş Sivasspor deplasmanından çıkamadı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmadan ev sahibi ekip 1-0 galip ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadeleyi kırmızı-beyazlı ekip 1-0 kazandı. Sivas'ın tek golünü 6. dakikada Rey Manaj attı.

Maçın 83. dakikasında Teknik Direktörü Bülent Uygun saha kenarında itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu.

Ayrıca Kartal, son 3 karşılaşmada gol atamadı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 29'a yükseltti. Beşiktaş ise 36 puanda kaldı.

Sivasspor - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Sivasspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

90'Karşılaşmanın sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.

83'KIRMIZI KART! Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun saha kenarında itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

73'Beşiktaş rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

55'Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağdan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Zaynutdinov'un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu çizgiden çıkardı.

53'Rashica'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

48'Direkten döndü! Ghezzal'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

İkinci yarı başladı!

İlk yarı, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

33'Rashica'nın soldan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş penaltı kazandı ancak VAR'dan döndü! Salih Uçan, Poungouras'la girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı! Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan penaltıyı iptal etti.

12'Sivasspor çok net kaçırdı! Savunmaya arkasına atılan uzun topta kaleci Ersin'le karşı karşıya kalan Barrow'un yerden vuruşunda Ersin topu ayaklarıyla çıkardı.

6'Sivasspor öne geçti! Rey Manaj'ın ceza sahasında şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ersin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

5'Sivasspor gole çok yaklaştı! Sağdan Barrow'un ortasında arka direkte Appindangoye'nin vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

1'İlk yarı başladı!

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Salih, Ghezzal, Rashica, Cenk.

Sivas son 7 maçtan birini kazanabildi

Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor, tek galibiyetini geçen sezon evinde aldı. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Sivasspor'dan daha fazla gol atan tek takım Fenerbahçe. Sivasspor forveti Fode Koita'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Beşiktaş.

Bu sezon Süper Lig'de dört gol atan Milot Rashica, geçen sezonun tamamında kaydettiği gol sayısını geride bırakmak istiyor. Kosovalı oyuncu, sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla Sivasspor'a karşı bir gol sevinci yaşamıştı.