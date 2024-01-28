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Tekirdağ’da hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ’da hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Hayrabolu ilçesinde Y.A.’nın bahçesinde bazı malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık şüphelisi G.G., E.K., C.G. ve H.Ç’yi yakaladı. Çerkezköy ilçesinde de bir evde adama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ile mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili F.A. ve S.K. gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine T.T’yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 gram bonzai ele geçirildi.

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