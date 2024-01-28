MHP'den ilk miting! Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de konuştu. 31 Mart'ta sandığa gitme çağrısı yapan Bahçeli, CHP'ye yüklendi. Bahçeli, "Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilk mitingini Mersin'de gerçekleştirdi. Yoğun bir kalabalığa seslenen Bahçeli, Gazze'deki duruma değindi, CHP'ye yüklendi. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı, yalan belediyeciliğinin 63 günlük süresi kaldı. Herkesin elinden tutacağız. Mersin bizim Türkiye hepimizin. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerden olur ve onay istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayımız sayın Serdar Soydan'dır.

"İsrail soykırım suçu işliyor"

Gazze'de kahredici dram yaşanıyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. Barış sağlanmalıdır. Verilen ara kararı hiçbir ülke görmezden gelemez, üç maymunu oynayamaz.

ABD, Suriye'de ne arıyor, Irak'ta ne geziyor? ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri meşrudur. ABD'nin Suriye ve Irak'tan tamamen çekilmesinden başka adil bir seçenek yoktur.Teksas krizinden sonra eyaletleri arasındaki cepheleşmeyi sertleştiren ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayriahlakidir, gayrihukukidir, gayrimeşrudur. Terörün kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Mücadele sonuna kadar devam edecektir.

"Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir"

DEM'lenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. Terörist Demirtaş'ın avukatı olan bu CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir.

Merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru yürüme azmindeyiz. MHP ve Cumhur İttifakı varsa, umut vardır, huzur vardır. Ayırmadan, yarışmadan Mersin için çalışacağız.

Kimler ve hangi karanlık güçler hangi oyunları tertip ederlerse etsinler bizim irademiz bellidir. Türkiye Cumhuriyeti tektir. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen bütündür.

"Seçime katılımın yüksek olması önemlidir"

Sizlerden ricam sandığa gitmenizdir. 31 Mart'ta seçime katılımın yüksek olması tarihi önemdedir. Sandık güvenliğine azami dikkat gösterilmelidir.