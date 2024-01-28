Düzce'de derede kadın cesedi bulundu. Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Abone ol

Beçiyörükler köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, tarlasına giden bir kişi derede kayalıkların arasında kadın cesedi bulunduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çıkarılan ceset, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının 30-35 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.