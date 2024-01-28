Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama! Bağ-Kur primi 7 bin 200 güne düşecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bağkur'da prim sayısı düşecek mi?

Abone ol

1 milyon Bağ-Kur'lunun beklediği erken emeklilik adımı için yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, "Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında çalışma hayatına yönelik önemli mesajlar verdi.

"Sosyal Güvenlik Sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bu yüzden vatandaşlarımızın mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Işıkhan şunları kaydetti:

Bağkurluların beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Bu konudan çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi konusunda da seçim öncesi verilen vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de yerine getireceğiz.

Asgari ücretteki 2 lira

17 bin 2 lira olan asgari ücretin sonundaki 2 liranın çalışanları bir üst vergi dilimine daha erken taşımayı ve asgari ücretten daha çok vergi alınmasını amaçladığını iddia edildi sosyal medya guruplarında. Kesinlikle öyle değil, tamamen gerçek dışı bir iddia.

Öncelikle 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir ve damga vergisi almıyoruz. Yani devlet vatandaşından alacağı vergiden vazgeçti.

Ücreti, asgari ücrettin üstünde olanların tüm çalışanlarımızdan da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleriyle hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutuldu. Bu çok önemli bir gelişme.