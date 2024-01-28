İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne ayin sırasında silahlı saldırı! 1 kişi öldü, kar maskeli 2 saldırgan kaçtı

İSTANBUL Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştiği öğrenildi. Saldırıyı Rasim Ozan Kütahyalı, 'Üzücü bir haber' diye duyurdu... Saldırıda bir kişi öldü, kar maskeli iki saldırgan kaçtı...

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İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rasim ozan Kütahyalı, 'Sarıyerimizde çok üzücü bir olay yaşandı" notuyla duyurdu...

T24'ün haberine göre ise kar maskeli iki saldırgan, ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar saldırı sırasında korunmak için kendilerini yerlere attılar. Saldırı sırasında başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganların kaçtığı, saldırı sırasında yaralananların olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

İmamoğlu'ndan 'birlik' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin kişisel X hesabında paylaştığı mesajında saldırıyı kınadı. Hayatını kaybeden C.T. için taziyelerini, yaralılara şifa dileklerini ileten İmamoğlu, "Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı: Bir başsavcı vekili 2 savcı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" açıklaması yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik...

AK Parti Sözcüsü Çelik, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." dedi.