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Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 355 yerleşim yeri yolundan 162'si yeniden ulaşıma açıldı.

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Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metreyi bulduğu kent genelinde 113 köy ve 242 mezra yolu ise ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin özverili çalışması sonucunda kapalı bulunan köy yollarından 62'si, mezra yollarından da 100'ü yeniden ulaşıma açıldı. Mesai mefhumu gözetmeden görev yapan ekipler, kapalı bulunan 51 köy ve 142 mezra yolunu da kısa sürede ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de, çarşı merkezinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi. Yarım metre karın yardığı kent merkezinde iş makineleriyle toplanan kar yığınları kamyonlarla kent dışına çıkartılıyor.

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