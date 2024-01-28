Enerji sektöründe siber güvenlik düzenlemesinin kapsamı genişletildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

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EPDK'nin Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) veya Enerji Yönetim Sistemi (EMS) ile seri tabanlı iletişim yöntemlerini kullanmadan haberleşen elektrik üretim tesisleri ve Black-Start özelliğine sahip elektrik üretim tesisi sahipleri, Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği kapsamına alındı.

"Black-Start", bir elektrik santralinin veya elektrik şebekesinin bir bölümünün, tamamen veya kısmen kapandığında, harici elektrik güç iletim şebekesinin desteği olmadan yeniden başlatılması anlamına geliyor.