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23 yaşında cezaevine girdi! Halasını öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
23 yaşında cezaevine girdi! Halasını öldürdü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tartıştığı halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Ihlamurkent Mahallesi'nde Süleyha Y. (23) ile halası Naciye Yılmaztürk (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyha Y, halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçakla yaraladı.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Süleyha Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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