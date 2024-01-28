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Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! 7 bölge 50 ilde miting...

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! 7 bölge 50 ilde miting...

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi titiz bir çalışma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar her günü planlandı. Erdoğan'ın seçime kadar 50 ile gidebilmesini sağlayacak kapsamlı bir program hazırlandı.

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Ocak ayını Ankara'da tamamlanması planlanan Erdoğan'ın Şubat ayına deprem ili ziyareti ile başlaması öngörülüyor.  Bu süreçte bazı deprem illerine Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi planlanıyor. Yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edilecek.

7 bölgeye gidecek

Sabah'ta yer alan habere göre hazırlanan taslak programa göre Erdoğan Türkiye'de ayak asmadık yer bırakmayacak. Erdoğan, seçim takvimine göre Güneydoğu'dan Ege'ye 7 bölgeye de giderek vatandaşlarla bir araya gelecek.Onlarca ilde yapımı tamamlanan devlet yatırımlarının toplu açılış törenlerine katılacak. Erdoğan, Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da da miting düzenleyecek.

Geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Televizyon programlarına da katılacak

Erdoğan, seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Kampanya sürecine önce haftada bir sonlara doğru ise ikişer olmak üzere mayıs seçimlerinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.

Erdoğan için hazırlanan bu yoğun program içerisinde devlet işleri de aksamayacak. Düzenli olarak kabine toplantıları da yapılacak, yabancı devlet başkanları Türkiye'de ağırlanacak.

Bu süreçte Başkan Erdoğan'ın yurt dışına çıkarak uluslararası zirvelere katılması da bekleniyor.

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