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İstanbul'a yeni metro müjdesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Yarın açılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'a yeni metro müjdesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın yarın açılacağını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yarın açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

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