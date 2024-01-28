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Elazığ’da silah taciri 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da silah taciri 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik önceki gün çalışma yapıldı. Çalışmada, İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Elazığ’a gelen 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında arama yapıldı. Aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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