İğrenç tuzak! Çocuklara mobil oyun içinde tuzak kurup müstehcen görüntülerini sattılar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunan iğrençlere yönelik operasyonu duyurmuştu. Mobil oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukların nasıl tuzağa düşürüldükleri tek tek ortaya çıkarıldı. Anne babalar dikkat! İğrençlik çeteleri mobil oyunların etrafında kol geziyor...

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, S.K. isimli şüphelinin çocuk pornografisi içeriklerini sattığını belirlemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından ekipler, S.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Cep telefonu çocuk pornosu dolu çıktı!

Şüpheli S.K.'nin cep telefonunda yapılan detaylı incelemede çok sayıda çocuk pornografisi ve müstehcen fotoğrafların yer aldığı dokümanlara ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.K.'nin telefonunda internet tabanlı Viber adlı sohbet uygulamasının yer aldığını tespit etti.

'Satılık çocuk' balıklı sohbet odası...

Uygulamayı incelemeye alan ekipler, 'Satılık Çocuk ...' başlıklı sohbet odasını belirledi. Yüzlerce üyesi olan sohbet odasında, 37 kişinin erkek çocuklarına ait müstehcen fotoğraf ve videoların satışı yaptığını tespit etti.

Özel ekip 6 ayda 37 kişinin kimliğini buldu

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından konu için kurulan özel bir ekip, Viber uygulamasını mercek altına alarak 6 ay süren çalışmanın ardından 37 kişinin gerçek kimliklerini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyun içeriği karşılığı müstehcen fotoğraf

Operasyondan ardından şüphelilerin kullandığı dijitalleri ele geçiren ekipler, çocukların nasıl tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Popüler olan çevrimiçi oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukları ile oyun içerisinde yer alan sohbet kanallarından iletişime geçen şüphelilerin 'Oyun Karakteri ve İçerikleri' ücretsiz olarak verebilecekleri şeklinde konuşma gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Ücretsiz olun için müstehcen fotoğraf

Çocuklar ile sosyal medya hesapları üzerinden konuşmaya devam eden şüpheliler, göstermelik oyun karakter ve itemleri gönderdi. Ücretsiz şeklinde oyun içeriklerine sahip olan çocuklar daha fazlasını alabilirim umuduyla kendilerinden istenilen müstehcen fotoğraflar karelerini göndermeye başladı.

Çocukların müstehcen fotoğraflarını böyle sattılar

Viber uygulamasında kurulan sohbet odasında bir araya gelen kişiler, çocuklardan elde ettikleri müstehcen fotoğraf ve videoların satışına başladı. Sohbet odasında çocuklara ait fotoğraf karelerinin göstermelik bir kısmın paylaşıldığı ve satın almak isteyen kişiler ile özel olarak görüşme gerçekleştirilerek satış yapıldığı belirlendi.