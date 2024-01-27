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Hatayspor galibiyet orucunu 10 maç sonra Adana'da bozdu!

Hatayspor galibiyet orucunu 10 maç sonra Adana'da bozdu!

Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek 10 maç sonra galip geldi.

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Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 Hatayspor kazandı. Mücadelede konuk ekibin golünü 44. dakikada Nani (kendi kalesine) attı. Adana ekibinde Semih Kılıçsoy 90+6'da gördüğü ikinci sarı kart sonucu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 

Bu skorun ardından ligde 10 maçlık kazanamama serisine son veren Hatayspor, haftalar sonra 3 puan alarak 25 puana yükseldi. Hikmet Karaman yönetiminde oynadığı üçüncü lig maçından da galibiyet alamayan ve galibiyet hasreti 6'ya çıkan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Atakaş Hatayspor ise Mersin'de Fatih Karagümrük ile puan mücadelesine çıkacak.

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