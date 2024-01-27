Erdoğan şehir hastanesinin açılışını yaptı, tedavi gören çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği İzmir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada, 2060 yataklı şehir hastanesinin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'dan tedavi gören çocuklara ziyaret

Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği İzmir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından ziyaretlere ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği İzmir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaret öncesinde, 16 Ekim'de hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi ile 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşağın açılış töreninde vatandaşları selamlayarak, şehir hastanesi ile diğer yatırımların kente, millete ve ülkeye hayırlı olmasını dilemişti.