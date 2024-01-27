Pendikspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Süper Lig'de Alanyaspor ile Pendikspor'un karşılaştığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip Mame Thiam'ın 78. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Ancak 82. dakikada Leroy Fer'in attığı golle Alanyaspor skorda dengeyi yeniden sağlarken maç sonucunu da belirlemiş oldu.
Konuk ekip böylelikle yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmış oldu.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 27 puanla 11. sırada yer alırken, konuk ekip ise 23 puanla 16. sırada yer aldı.