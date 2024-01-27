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Pendikspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Pendikspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Süper Lig'de Alanyaspor ile Pendikspor'un karşılaştığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

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Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip Mame Thiam'ın 78. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Ancak 82. dakikada Leroy Fer'in attığı golle Alanyaspor skorda dengeyi yeniden sağlarken maç sonucunu da belirlemiş oldu.

Konuk ekip böylelikle yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmış oldu.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 27 puanla 11. sırada yer alırken, konuk ekip ise 23 puanla 16. sırada yer aldı.

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