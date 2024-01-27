Yeniden Refah Partisi'nin 74 adayı daha açıklandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin aday tanıtım toplantısında 6'sı il olmak üzere 74 belediye başkan adayını daha açıkladı. Erbakan, MHP'den istifa eden Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın, Yeniden Refah Partisi'nden Pozantı belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.Abone ol
31 Mart Mahalli ve İdari Seçimlerine az bir zaman kala partiler belediye başkan adaylarını tam gaz açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Genel Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 6'sı il, 64'ü ilçe ve 4'ü belde olmak üzere 74 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a rozetini partinin Genel Başkan Fatih Erbakan taktı. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim
Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar
Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy
Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer
Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin
Yeniden Refah Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş
ADANA
Yeniden Refah Partisi Pozantı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay
ADIYAMAN
Yeniden Refah Partisi Samsat İlçe Belediye Başkan Adayı Ufuk Parlak
AĞRI
Yeniden Refah Partisi Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Akbaba
Yeniden Refah Partisi Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı M. Hakkı Polat
AKSARAY
Yeniden Refah Partisi Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Meral
ARDAHAN
Yeniden Refah Partisi Göle/Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Emirhan Sarıkaya
AYDIN
Yeniden Refah Partisi Didim İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Keskin
BOLU
Yeniden Refah Partisi Gerede İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Ayaroğlu
BURDUR
Yeniden Refah Partisi Celtikçi İlçe Belediye Başkan Adayı Adnan Bilkay
Yeniden Refah Partisi Çavdır/Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Yıldız
BURSA
Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kasım Kaya
Yeniden Refah Partisi Orhaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar
ÇORUM
Yeniden Refah Partisi Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy
DENİZLİ
Yeniden Refah Partisi Kale İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tatarcım
Yeniden Refah Partisi Sarayköy İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Güneş
DİYARBAKIR
Yeniden Refah Partisi Kocaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Berat Özkaya
Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım
ELAZIĞ
Yeniden Refah Partisi Maden İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz
Yeniden Refah Partisi Merkez/Akçakiraz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ormanoğlu
ERZİNCAN
Yeniden Refah Partisi Çayırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Abbas Yıldız
Yeniden Refah Partisi Üzümlü İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıtaşı
Yeniden Refah Partisi İliç İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Doğan
Yeniden Refah Partisi Tercan/Pekariç Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Yıldız
GAZİANTEP
Yeniden Refah Partisi Nurdağı İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yılmaz
Yeniden Refah Partisi Nizip İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Doktoroğlu
Yeniden Refah Partisi Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin
ISPARTA
Yeniden Refah Partisi Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkan Adayı R. Bayram Kabalak
Yeniden Refah Partisi Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran
İSTANBUL
Yeniden Refah Partisi Adalar İlçe Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy
Yeniden Refah Partisi Sancaktepe İlçe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir
Yeniden Refah Partisi Bahçelievler İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Türk
İZMİR
Yeniden Refah Partisi Torbalı İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Banaz
Yeniden Refah Partisi Güzelbahçe İlçe Belediye Başkan Adayı İ. Emre Akbaş
Yeniden Refah Partisi Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı H. Hüseyin Levent
Yeniden Refah Partisi Konak İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Taşkın
Yeniden Refah Partisi Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen
KAHRAMANMARAŞ
Yeniden Refah Partisi Göksun İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Yüce
Yeniden Refah Partisi Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız
KARABÜK
Yeniden Refah Partisi Eflani İlçe Belediye Başkan Adayı Yaşar Bulut
KAYSERİ
Yeniden Refah Partisi Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı Lütfi Ünsal
Yeniden Refah Partisi Yahyalı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Camcı
Yeniden Refah Partisi Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça
KIRKLARELİ
Yeniden Refah Partisi Pınarhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Karakaş
Yeniden Refah Partisi Vize İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Arslan
Yeniden Refah Partisi Demirköy İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Doğan
Yeniden Refah Partisi Babaeski İlçe Belediye Başkan Adayı Görkem Köksal
Yeniden Refah Partisi Lüleburgaz İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Hamitoğlu
Yeniden Refah Partisi Pehlivanköy İlçe Belediye Başkan Adayı Emine Omay
Yeniden Refah Partisi Kofçaz İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Küskü
KONYA
Yeniden Refah Partisi Emirgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Mertcan
Yeniden Refah Partisi Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Özgüven
MANİSA
Yeniden Refah Partisi Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Dalkıran
Yeniden Refah Partisi Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Uçar
MALATYA
Yeniden Refah Partisi Hekimhan İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Oktay
Yeniden Refah Partisi Arguvan İlçe Belediye Başkan Adayı Mücahit Erbakan
Yeniden Refah Partisi Doğanyol İlçe Belediye Başkan Adayı Tuhan Tuhan
Yeniden Refah Partisi Kuluncak İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Boyraz
MERSİN
Yeniden Refah Partisi Bozyazı İlçe Belediye Başkan Adayı Pınar Altınöz
Yeniden Refah Partisi Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Çetin
Yeniden Refah Partisi Silifke İlçe Belediye Başkan Adayı Ersoy Şahin
Yeniden Refah Partisi Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Soner Çelik
Yeniden Refah Partisi Tarsus İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Sarı
Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı M. Yaşar Sezgin
ORDU
Yeniden Refah Partisi Korgan İlçe Belediye Başkan Adayı Selahattin Köklü
SAKARYA
Yeniden Refah Partisi Serdivan İlçe Belediye Başkan Adayı E. Erbakan Yaşar
Yeniden Refah Partisi Erenler İlçe Belediye Başkan Adayı Selçuk Çiçek
SAMSUN
Yeniden Refah Partisi Asarcık İlçe Belediye Başkan Adayı Hidayet Belik
Yeniden Refah Partisi Salıpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Alim Çakır
SİNOP
Yeniden Refah Partisi Durağan İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Gündüz
TRABZON
Yeniden Refah Partisi Akçaabat İlçe Belediye Başkan Adayı Resul Altın