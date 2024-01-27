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Yeniden Refah Partisi'nin 74 adayı daha açıklandı

Yeniden Refah Partisi'nin 74 adayı daha açıklandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin aday tanıtım toplantısında 6'sı il olmak üzere 74 belediye başkan adayını daha açıkladı. Erbakan, MHP'den istifa eden Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın, Yeniden Refah Partisi'nden Pozantı belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

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31 Mart Mahalli ve İdari Seçimlerine az bir zaman kala partiler belediye başkan adaylarını tam gaz açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Genel Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 6'sı il, 64'ü ilçe ve 4'ü belde olmak üzere 74 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a rozetini partinin Genel Başkan Fatih Erbakan taktı. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim

Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar

Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy

Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer

Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin

Yeniden Refah Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş

ADANA
Yeniden Refah Partisi Pozantı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay

ADIYAMAN
Yeniden Refah Partisi Samsat İlçe Belediye Başkan Adayı Ufuk Parlak


AĞRI
Yeniden Refah Partisi Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Akbaba

Yeniden Refah Partisi Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı M. Hakkı Polat

AKSARAY
Yeniden Refah Partisi Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Meral

ARDAHAN
Yeniden Refah Partisi Göle/Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Emirhan Sarıkaya

AYDIN
Yeniden Refah Partisi Didim İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Keskin

BOLU
Yeniden Refah Partisi Gerede İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Ayaroğlu

BURDUR
Yeniden Refah Partisi Celtikçi İlçe Belediye Başkan Adayı Adnan Bilkay


Yeniden Refah Partisi Çavdır/Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Yıldız

BURSA
Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kasım Kaya

Yeniden Refah Partisi Orhaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar

ÇORUM
Yeniden Refah Partisi Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy

DENİZLİ
Yeniden Refah Partisi Kale İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tatarcım

Yeniden Refah Partisi Sarayköy İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Güneş

DİYARBAKIR
Yeniden Refah Partisi Kocaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Berat Özkaya

Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım

ELAZIĞ
Yeniden Refah Partisi Maden İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz

Yeniden Refah Partisi Merkez/Akçakiraz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ormanoğlu

ERZİNCAN
Yeniden Refah Partisi Çayırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Abbas Yıldız

Yeniden Refah Partisi Üzümlü İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıtaşı

Yeniden Refah Partisi İliç İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Doğan

Yeniden Refah Partisi Tercan/Pekariç Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Yıldız

GAZİANTEP
Yeniden Refah Partisi Nurdağı İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yılmaz

Yeniden Refah Partisi Nizip İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Doktoroğlu

Yeniden Refah Partisi Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin

ISPARTA
Yeniden Refah Partisi Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkan Adayı R. Bayram Kabalak

Yeniden Refah Partisi Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran

İSTANBUL
Yeniden Refah Partisi Adalar İlçe Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy

Yeniden Refah Partisi Sancaktepe İlçe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir

Yeniden Refah Partisi Bahçelievler İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Türk

İZMİR
Yeniden Refah Partisi Torbalı İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Banaz

Yeniden Refah Partisi Güzelbahçe İlçe Belediye Başkan Adayı İ. Emre Akbaş

Yeniden Refah Partisi Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı H. Hüseyin Levent

Yeniden Refah Partisi Konak İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Taşkın

Yeniden Refah Partisi Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen

KAHRAMANMARAŞ
Yeniden Refah Partisi Göksun İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Yüce

Yeniden Refah Partisi Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız

KARABÜK
Yeniden Refah Partisi Eflani İlçe Belediye Başkan Adayı Yaşar Bulut

KAYSERİ
Yeniden Refah Partisi Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı Lütfi Ünsal

Yeniden Refah Partisi Yahyalı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Camcı

Yeniden Refah Partisi Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça

KIRKLARELİ
Yeniden Refah Partisi Pınarhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Karakaş

Yeniden Refah Partisi Vize İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Arslan

Yeniden Refah Partisi Demirköy İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Doğan

Yeniden Refah Partisi Babaeski İlçe Belediye Başkan Adayı Görkem Köksal

Yeniden Refah Partisi Lüleburgaz İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Hamitoğlu

Yeniden Refah Partisi Pehlivanköy İlçe Belediye Başkan Adayı Emine Omay

Yeniden Refah Partisi Kofçaz İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Küskü

KONYA
Yeniden Refah Partisi Emirgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Mertcan

Yeniden Refah Partisi Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Özgüven

MANİSA
Yeniden Refah Partisi Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Dalkıran

Yeniden Refah Partisi Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Uçar

MALATYA
Yeniden Refah Partisi Hekimhan İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Oktay

Yeniden Refah Partisi Arguvan İlçe Belediye Başkan Adayı Mücahit Erbakan

Yeniden Refah Partisi Doğanyol İlçe Belediye Başkan Adayı Tuhan Tuhan

Yeniden Refah Partisi Kuluncak İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Boyraz

MERSİN
Yeniden Refah Partisi Bozyazı İlçe Belediye Başkan Adayı Pınar Altınöz

Yeniden Refah Partisi Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Çetin

Yeniden Refah Partisi Silifke İlçe Belediye Başkan Adayı Ersoy Şahin

Yeniden Refah Partisi Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Soner Çelik

Yeniden Refah Partisi Tarsus İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Sarı

Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı M. Yaşar Sezgin

ORDU
Yeniden Refah Partisi Korgan İlçe Belediye Başkan Adayı Selahattin Köklü

SAKARYA
Yeniden Refah Partisi Serdivan İlçe Belediye Başkan Adayı E. Erbakan Yaşar

Yeniden Refah Partisi Erenler İlçe Belediye Başkan Adayı Selçuk Çiçek

SAMSUN
Yeniden Refah Partisi Asarcık İlçe Belediye Başkan Adayı Hidayet Belik

Yeniden Refah Partisi Salıpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Alim Çakır

SİNOP
Yeniden Refah Partisi Durağan İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Gündüz

TRABZON
Yeniden Refah Partisi Akçaabat İlçe Belediye Başkan Adayı Resul Altın

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