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Zorlu kış şartlarında paletli ambulans ile 72 yaşındaki hastaya ulaştılar

Zorlu kış şartlarında paletli ambulans ile 72 yaşındaki hastaya ulaştılar

Bolu’nun Gerede ilçesinde rahatsızlanan 72 yaşındaki hastanın yardımına sağlık ekipleri paletli ambulans ile yetişti.

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Bolu’da gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşım olumsuz etkilendi. Kar kalınlığının yaklaşık olarak 50 santimetreye ulaştığı Gerede ilçesinin Demircisopran köyünde 72 yaşındaki tansiyon hastası bir vatandaş rahatsızlandı. Hastalanan vatandaşın ailesi tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Ulaşımın zor sağlandığı ve kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu köye sağlık ekipleri paletli ambulans ile kısa süre içerisinde ulaştı. Köyde ambulansta ilk müdahalesi yapılan 72 yaşındaki vatandaş, ambulans ile zorlu şartlarda hastaneye götürüldü.

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