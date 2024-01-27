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Kilis’te alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu!

Kilis’te alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu!

Kilis’te dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam, sabah erken saatlerde evinden 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda ölü bulundu.

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Olay, Kilis'in Polateli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ikamet ettiği evinden dün akşam saatlerinde ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mustafa Çelik’i (85) bulmak için ekipler arama çalışması başlattı.

Ekiplerin 40 emniyet, 60 jandarma, 16 AFAD gönüllüsü ve 11 AFAD personeli ile 9 saat süren arama çalışması sonucunda kayıp alzaymır hastası, Polateli ilçesi bağlı Çaparhasan mevkisinde kırsal alanda ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çelik'in cenazesi ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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