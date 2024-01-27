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Barcelona'da, Alejandro Balde ameliyat olacak

Barcelona'da, Alejandro Balde ameliyat olacak

Barcelona, 20 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu Alejandro Balde’nin sağ hamstring tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

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İspanya La Liga ekibi Barcelona, 20 yaşındaki futbolcusu Alejandro Balde’nin sağ hamstring tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın Turku kentinde ameliyat olacağını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Balde'nin kulübün sağlık personeli Dr. Lasse Lempainen'in gözetiminde bir ameliyat olacağını ve ardından yeni bir açıklama yayınlanacağı bildirildi.

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