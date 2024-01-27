Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu hangi parti kaçıncı sırada?

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvime göre, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekimi yapıldı.

31 Mart yerel seçimler için partilerin oy pusulasındaki sıralaması

Millet Partisi: 26. sıra

MHP: 31. sıra

HÜDA-PAR: 20. sıra

Yeni Türkiye Partisi: 17. sıra

Gelecek Partisi: 16. sıra

Memleket Partisi: 5. sıra

Sol Parti - 3

Hak ve Özgürlükler Partisi - 21

DSP: 7. sıra

Aydınlık Demokrasi Partisi: 30

AK Parti: 1. sıra

Yeniden Refah Partisi: 8. sıra

Zafer Partisi: 12. sıra

CHP: 18. sıra

Ocak Partisi: 22. sıra

Vatan Partisi: 35. sıra

Saadet Partisi: 34. sıra

Anavatan Partisi: 6. sıra

Türkiye İşçi Partisi: 32. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi: 15. sıra

Anadolu Birliği Partisi: 11. sıra

Genç Parti: 29. sıra

Demokrat Parti: 24. sıra

Adalet Partisi: 28. sıra

Deva Partisi: 33. sıra

İYİ Parti: 2. sıra

BBP: 4. sıra

Türkiye Komünist Partisi: 10. sıra

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 9. sıra

Türkiye Komünist Hareketi: 14. sıra

Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebilecek.

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.