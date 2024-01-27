Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu hangi parti kaçıncı sırada?
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.Abone ol
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Takvime göre, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekimi yapıldı.
31 Mart yerel seçimler için partilerin oy pusulasındaki sıralaması
Millet Partisi: 26. sıra
MHP: 31. sıra
HÜDA-PAR: 20. sıra
Yeni Türkiye Partisi: 17. sıra
Gelecek Partisi: 16. sıra
Memleket Partisi: 5. sıra
Sol Parti - 3
Hak ve Özgürlükler Partisi - 21
DSP: 7. sıra
Aydınlık Demokrasi Partisi: 30
AK Parti: 1. sıra
Yeniden Refah Partisi: 8. sıra
Zafer Partisi: 12. sıra
CHP: 18. sıra
Ocak Partisi: 22. sıra
Vatan Partisi: 35. sıra
Saadet Partisi: 34. sıra
Anavatan Partisi: 6. sıra
Türkiye İşçi Partisi: 32. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi: 15. sıra
Anadolu Birliği Partisi: 11. sıra
Genç Parti: 29. sıra
Demokrat Parti: 24. sıra
Adalet Partisi: 28. sıra
Deva Partisi: 33. sıra
İYİ Parti: 2. sıra
BBP: 4. sıra
Türkiye Komünist Partisi: 10. sıra
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 9. sıra
Türkiye Komünist Hareketi: 14. sıra
Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebilecek.
Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.