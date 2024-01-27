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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi.

MHP'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, " Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 11. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 5 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. " dedi.

Bugün açıklanan adaylar şöyle...

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