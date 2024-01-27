BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Bayburt’ta çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Abone ol

Bayburt’un Merkez ilçesine bağlı Demirışık köyü yoluna sabah saatlerinde çığ geldi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine köy sakinleri durumu Bayburt İl Özel İdaresine bildirdi. Çığ bölgesine sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 2 saat süren kar temizleme çalışmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladılar.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”
Erzincan'ın doğusu, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının bu akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ uyarısı”
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Sabalenka oldu
Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Sabalenka oldu
-6 derece soğukta, donmuş şelalede suya girdiler!
-6 derece soğukta, donmuş şelalede suya girdiler!
Murat Kurum: Asla bizim gündemimizde olmayacak
Murat Kurum: Asla bizim gündemimizde olmayacak
Paletli ambulanslar karlı dağları aşıp hastalara yetişiyor!
Paletli ambulanslar karlı dağları aşıp hastalara yetişiyor!
Başakşehir, Konyaspor maçına hazır
Başakşehir, Konyaspor maçına hazır
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı!
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı!
İmamoğlu'na bir rakip daha! Ortalık karışacak ben geliyorum dedi paylaştı!
İmamoğlu'na bir rakip daha! Ortalık karışacak ben geliyorum dedi paylaştı!
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Divanının İsrail kararına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Divanının İsrail kararına ilişkin paylaşım
Türk doktorlar Özbekistan'da bir ilki gerçekleştirdi
Türk doktorlar Özbekistan'da bir ilki gerçekleştirdi
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü!
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü!
ABD yönetiminden Türkiye'ye F-16 Yunanistan'a F-35 için Kongre'ye resmi bildirim
ABD yönetiminden Türkiye'ye F-16 Yunanistan'a F-35 için Kongre'ye resmi bildirim
Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor