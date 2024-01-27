ABD yönetiminden Türkiye'ye F-16 Yunanistan'a F-35 için Kongre'ye resmi bildirim

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a F-35 savaş uçağı ve ekipmanlarının satışı konusunda Kongreye resmi bildirimde bulundu.

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının (DSCA) yazılı açıklamasında, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Yunanistan'a 40 F-35 savaş uçağı ve ekipmanlarının satışını onaylayan resmi tebligatı Kongreye gönderdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önerilen satış, Yunanistan'ın hava kuvvetlerini modernize etmesine, savunma kapasitesini geliştirmesine, bölgesel güvenliğin korunması için NATO misyonlarına katkıda bulunmasına, NATO müttefiklerini savunmasına ve ABD ile NATO kuvvetleriyle çalışmayı sürdürmesine yardımcı olacak."

Açıklamada, F-35'lere ilişkin, "Yunan Hava Kuvvetlerinin F-4 ve Mirage 2000 gibi eskiyen uçaklarını telafi edecek." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 8,6 milyar dolar tutarındaki satışın tamamlanması için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.

Kongrenin değerlendirme için 15 gün süresi var

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu sürede itiraz edilmezse satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

Bu süre, ilgili yasaya göre NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler için de 30 gün.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve itiraz hakkı bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda da Kongreye resmi bildirimde bulunmuştu.

Şubat 2022'de F-35 alımı için ABD'ye gerekli başvuruda bulunan Yunanistan, bu talebe cevap verilmesini uzun zamandır bekliyordu.

Yunanistan'a ücretsiz silahlanma paketi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan aldıkları mektupla ülkesinin F-35 satın alma yoluna girdiğini duyurdu.

Miçotakis, Blinken'ın kendisine gönderdiği mektubun ABD-Yunanistan ilişkilerinin stratejik derinliğini gösterdiğini ifade etti.

Yunan Başbakan, "Bu mektupla Yunanistan, 40 F-35 satın alma yoluna giriyor ancak aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin her üç kolunu ve Yunanistan Sahil Güvenliğini güçlendirecek bir silahlanma paketini de tamamen ücretsiz ediniyor." dedi.

Blinken, Miçotakis'e gönderdiği mektupta Kongre onayı dahil olmak üzere resmi onay sürecinin gerekliliğine işaret ederek, Yunanistan'a 40 kadar yeni F-35 satışına ilaveten İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında 3 Protector sınıfı sahil güvenlik botu ve muhtelif askeri kamyon ve çekici temin edileceğini bildirdi.

Blinken, ABD donanmasından ihtiyaç fazlası 4 LCS sınıfı savaş gemisinin Yunanistan'a verilebilmesi için Kongreye bildirimde bulunacaklarını kaydetti.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya sağlayabileceği ya da satabileceği savunma malzemeleri için ABD'nin dış askeri finansman programından 200 milyon dolara kadar yararlanabileceğini belirten Blinken, 2025'te satışı mümkün olacak MRAP cinsi askeri arazi araçlarında Yunanistan'a öncelik tanıyacaklarını ve hazır olduklarında KC-135 tanker uçakları için de ihtiyaçlarını değerlendirmeye alacaklarını ifade etti.

Blinken, ayrıca ABD Savunma Bakanlığının Yunanistan'ın satın alabilmesi için C-130H tipi askeri nakliye uçağına ilaveten C-130J modeli için de fiyat ve adet çalışması yaptığını bildirdi.

40 F-35 savaş uçağının tahmini fiyatı 8,6 milyar doları buluyor.