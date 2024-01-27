Savunma Sanayi Akademisi’nde verilen dersler kredilendirilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ve Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) arasında yapılan iş birliği ile Savunma Sanayi Akademisinde verilen dersler kredilendirilebilecek.

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Yükseköğretim Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademinin ders içeriklerinin üniversite müfredatına dahil edilerek kredilendirilmesine ilişkin protokol imzalamasının ardından, Savunma Sanayi Başkanlığı ile de iş birliğine gitti.

Buna göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan protokolün devamı olarak Savunma Sanayi Akademi tarafından hazırlanan ve içeriği Yükseköğretim Kurulu Eğitim Komisyonunca uygun görülen ‘Savunma Sanayi 101’ ile ‘Savunma Sanayi 401’ dersleri, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca onaylanması halinde mühendislik bölümlerinin olduğu fakültelerde savunma sanayii ile ilgili olabilecek mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak yer alacak. Söz konusu dersleri doğrudan SSB Akademiden alan adı geçen bölümlerdeki öğrencilerin derslerinin nasıl kredilendirileceği konusunda üniversiteler karar alacak.

Savunma Sanayi 101

‘Savunma Sanayi 101’ dersi ile savunma sektörüne giriş için gereken temel ve teknik yetkinliklerin kazandırılması, sektörün kapasitesini artırmak ve dolayısıyla ulusal güvenliği daha ileri seviyelere çıkarmak amacıyla öğrencilerin ekosisteme katılması için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Savunma Sanayi 401

‘Savunma Sanayi 401’ dersinde ise savunma teknolojileri ve sistemlerinin tarihçesi ve gelişimi ile savaş tarihindeki gelişmeler, bu gelişmelerin bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerle ilişkisi, dünyada önde gelen savunma sanayi firmalarının çalışmaları, günümüzde ve gelecekte savunma ve silah teknolojilerindeki gelişmeler anlatılacak.

Başta Savunma Sanayi Başkanlığı yöneticileri olmak üzere savunma sektöründe önde gelen firmaların ve kurumların yöneticileri de derslerde öğrencilere hitap edecek.

Pilot uygulama olarak bahar döneminde iki dersle başlanacak uygulamaya, önümüzdeki dönemlerde yeni derslerle devam edilecek.