Dikkat çekmemek için çocuğuyla hırsızlığa çıktı

Adana’da dikkat çekmemek için çocuğuyla hırsızlığa çıkan kişi bir kadının pardösüsünün cebindeki telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 24 Ocak günü saat 12.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Ş. (37), hırsızlık yapmak için semt pazarına giderken dikkat çekmemek için yanına 4 yaşındaki oğlunu da aldı.

Fatma A. pazarda alışveriş yaparken, Mustafa Ş. de aynı yere gelerek pazarcıya fiyat soruyor gibi yaptı. Ardından Mustafa Ş., Fatma A.’ın pardösünün cebinde bulunan telefonu saniyeler içerisinde çalarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Telefonu çalınan Fatma A. durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen Mustafa Ş.’in daha öncede 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.



Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde oturan şüpheli Mustafa Ş., ekipler tarafından evine yakın sokakta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde çaldığı telefonda ele geçirildi. Şüpheli Mustafa Ş. emniyetteki ifadesinde,” İçindeki hattı kırıp, çöpe attım. Telefonu satıp, ihtiyaçlarımı karşılayacaktım” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Ş., adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.