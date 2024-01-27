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İş yerinden 900 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı

İş yerinden 900 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan iş yerinde 900 bin TL'lik malzeme çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, 23 Ocak tarihinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan işyerinden piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan malzemeler çalındı. İş yeri sahibinin yaptığı şikayet sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olayı M.A.Ç., K.G., E.Ö. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Bugün yapılan çalışma neticesinde 3 şüpheli yakalandı, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi.

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