Bingöl’de kar kalınlığı yer yer 30 santimi aştı, 283 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de haftalardır beklenen kar yağışı dün itibariyle etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimi aşarken, yüksek rakımlı bölgelerde 1 metreyi bulduğu öğrenildi. Kar nedeniyle 283 köy yolu da ulaşıma kapandı.

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Meteorolojinin uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Dün itibariyle başlayan kar, gece boyunca devam etti. Kent merkezinde yer yer 30 santimi aşan kar, şehrin tamamını beyaza bürüdü. Karlıova ilçesi gibi yüksek rakımlı bölgelerde ise kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Kar yağışının etkili olmasının ardından Bingöl Belediyesi ekipleri, gece olduğu gibi sabahın erken saatlerinde de ana cadde ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına devam etti.



“Kar, 283 köy yolunu ulaşıma kapattı”

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışının ardından, İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle merkeze bağlı 78, Adaklı 32, Genç 59, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 20 ve Yedisu ilçesinde 8 köy olmak üzere toplamda 283 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlattı. Zorlu bir kış olacağını belirten vatandaşlardan Metin Kanat, “Bingöl genelinde dün beri aşırı bir kar yağışı var. Bingöl merkez 30 santimi geçti, Karlıova merkezde de kar neredeyse 1 metreyi buldu. Çok şiddetli tipi de var. Tüm köy yolları da kapalı. Allah yardımcımız olsun” dedi.