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Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı kare

Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı kare

Türkiye'nin ilk astronotu olan ve deneylerine devam eden Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı önünde vermiş olduğu pozu paylaştı.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çıkan ilk Türk olan ve deneyler yapmaya devam eden Alper Gezeravcı, Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, "Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye´nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke´nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı.

Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun" dedi.

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