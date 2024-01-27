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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine ile sarı kart cezalısı Varesanovic, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayıp akşam saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.

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