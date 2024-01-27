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Murat Kurum 'İmamoğlu 1,5 puan öndeydi' dedi son İstanbul anketini açıkladı

Murat Kurum 'İmamoğlu 1,5 puan öndeydi' dedi son İstanbul anketini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında son anket sonuçlarını paylaştı. "İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi" diyen Kurum, yaptırdıkları son ankette Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçtiklerini söyledi.

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında seçilmesi halinde İstanbul'da yapmayı planladığı projelerini bir kez daha açıkladı.

Kıran kırana geçmesi beklenen İstanbul seçimlerinde anketlerde son durum ne? Kamuoyu araştırma sonuçları merak konusu oldu.

"Rehavete kapılmayacağız"

Anket yaptırıp yaptırmadığının sorulması üzerine de Kurum, "İlk adaylığımız açıklandığında o büyük teveccühü ve beklentiyi karşıladığımızı da yapmış olduğumuz anketle ölçmüştük. İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık ve ki sahada da bunu net bir şekilde gördüm, biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. Tabii ki ittifaklar daha netleşmedi. Partilerin hangi adayı çıkaracağı, çıkarıp çıkarmayacağı belirlenmedi ama biz çok güzel gidiyoruz. Şu an öndeyiz ama rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar teşkilatlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımıza projelerimizi, hayallerimizi, İstanbul vizyonunu anlatıyoruz ve bu motivasyonla da 31 Mart gecesine kadar sahada olacağız, çalışacağız, koşturacağız." diye konuştu.

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