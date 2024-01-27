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Yoldan çıkan otomobil defalarca takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil defalarca takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı

Uşak’ta yolda kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu. Defalarca takla atan otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Güney çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.E. (19) idaresindeki 64 ACB 229 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Tarlaya devrilen otomobil defalarca takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan E.A. (19) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazada otomobil hurdaya döndü.

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