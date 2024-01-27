Yeniden Refah Partisi'nden Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili, Diyanet bünyesinde zor şartlarda görev yapan fahri Kur'an Kursu (geçici) öğreticilerine kadro verilmesi için kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.Abone ol
Hiçbir özlük hakkı olmadan yıllardır ağır şartlar altında çalışan fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin kadro talebi, nihayet TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yıllardır zorlu şartlar altında Diyanet bünyesinde yurdun dört bir yanında hizmet veren geçici öğreticiler, talepleri her fırsatta milletvekillerine iletiyor.
Çalışma hayatında mağduriyet yaşayan mesleklerden biri olan Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarına kulak veren Yeniden Refah Partisi, kanun teklifi hazırladı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, imzasıyla verilen TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde Fahri Kuran Kursu Öğreticilerine, görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek, SGK pirim günleri baz alınarak alanlarına uygun şekilde kadro verilmesi isteniyor.