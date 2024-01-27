Fenerbahçe'den bomba transfer daha! Çağlar Söyüncü İstanbul'da

Ocak ayı transfer sezonunda Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir bomba daha patlattı. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi.

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Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı. Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta da Çağlar transferi için "Fenerbahçe ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü, "Yarın gerekli açıklamaları yapacağız. Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım. Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah sonu şampiyonluk olur." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."