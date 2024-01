Murat Kurum İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat çekti: 650 bin konut acil dönüştürülmeli

İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olan Murat Kurum katıldığı canlı yayında, İstanbul'un bir deprem şehri olduğuna dikkat çekerek; '1,5 milyon riskli. 650 bin konutun acil dönüştürülmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Türkiye, genel seçimlerin harareti yeni soğumuşken yerel seçim atmosferine girdi. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK yayınında projelerini anlattı ve deprem gerçeğine vurgu yaptı. Kurum'un açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"İspark ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız"

Park Et devam et uygulaması önemli. İstanbul'un tüm otoparklarını uygulamaya getireceğiz. Dijital şehir uygulamalarını her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Birçok hizmeti Biz İstanbul dediğimiz uygulamada toplayacağız. Evinin önüne park edenden ücret almayacağız. Buna ilave olarak İspark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat İsparkların yerleri ücretsiz olacak.

"Dijital taksi uygulamasını hayata geçireceğiz"

İstanbul'da kayıtlı 19 bin 845 taksi var. Günlük 1.6 milyon yolcu taşıyor. Talep karşılama oranı yüzde 45 yoğun saatlerde yüzde 18. Beceriksiz yönetim anlayışıyla maalesef esnafımız vatandaşımız karşı karşıya getirilmiş. Mevcut yönetim 5 bin taksi istemiş. UKOME de demiş ki bunu niye istiyorsunuz? Taksicilerle görüştüm. Korsan taksiler var, kayıtsız taksiler var. Onları da eklediğinizde İstanbul'da 100 bine yakın araç var. Taksi neden Eminönü'nden yolcu almıyor? Ben binmem ki. Zaten gidemiyorsunuz. Biz bunu tek merkezden yöneteceğiz. Dijital taksi uygulamasını hayata geçireceğiz. Sen yol yapmazsan sen toplu ulaşımda gerekli şeyleri yapmasan trafik sıkışır. Böylece taksici yolcu seçer. Doğru bir tane ve bunu hep birlikte uygulayacağız. Tek merkezden tüm uygulamaları yöneteceğiz. Biz elimizdeki malzemeyi en verimlik şekilde kullanmalıyız. UKOME'den belediyenin isteği ne biliyor musunuz? 'Ben belediye olarak taksicilik yapacağım' diyor. Senin işin bu değil ki. Sen git yol yap, kavşak yap. Eğitim, denetim, ceza, ödül uygulamalarını işleteceğiz. Bu uygulamaları yaptığımızda verimi artırmış olacağız. Eksik varsa da ihale yapacağız. En yüksek bedeli verene vereceğiz. O parayı da reklama değil algıya değil İstanbulluya harcayacağız.

"Her yıl metrobüsleri yenileyeceğiz"

Her yıl metrobüsleri yenileyeceğiz. Her yıl 100 yeni metrobüs, her yıl 250 otobüs alacağız. Hem araçlarımızı yenileyeceğiz hem de Silivri'ye kadar metrobüsü götüreceğiz. Bu sayede ulaşım çile olmaktan çıkacak.

Marmara depremine hazırlık

İstanbulumuz bir deprem şehri. 1,5 milyon riskli. 650 bin konutun acil dönüştürülmesi gerekiyor. Depreme hazır olmayan binaların yıkılacağını bilim insanlarımız söylüyor. Bugüne kadar 130 bin canımızı toprağa verdik. İstanbul'un olası depreme hazır beklemesi lazım. Aynı Japonya'daki gibi. Biz bunu Türkiye'de gösterdik. Eleştirdikleri TOKİ binalarında yaşayan vatandaşlarımızın burnu bile kanamadı. Soruna karşı duyarsız kalmazsanız yapabilirsiniz. 650 bin konutu 5 yılda yapalım diyoruz. Her yıl 60 bin konutu KİPTAŞ eliyle yapalım diyoruz. 5 yılda KİPTAŞ eliyle 350 bin konutu dönüştürmek istiyoruz. Yarısı bizden diyoruz. 750 bin hibe, 750 TL kredi, 100 bin TL de kira desteği vereceğiz 250 bin konutu da vatandaşlarımızla anlaşarak yerinde dönüşümle yapacağız. Buna ilaveten 100 bin sosyal konut yapıyoruz. Bunları satmayacağız, kiralayacağız. Vatandaşlarımızın evi yapılana kadar sağlam eve geçmesi lazım. Uygun kira bedeli olacak. Bu konutlarda sadece kentsel dönüşümde olan vatandaşlarımız istifade edecek. Depremle mücadeleyi terörle mücadele kadar önemsiyoruz. 11 ilimizde deprem oldu. İstanbulumuz 11 ilimize yeter, Türkiye'ye yeter. Onun için tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu dönüşümü yapacağız. Bütün afetlerde vatandaşlarımıza ne söz verdiysek tuttuk. Biz alın teriyle bugüne geldik. O yüzden diyoruz ki bu birikimi buraya aktaralım.

"Toki konutları depremde ayakta kaldı"

TOKİ konutları depremde ayakta kaldı. TOKİ konutunda oturanların burnu bile kanamadı. İstanbul'da sosyal konut kapsamında 70 bin konutu bitirip vatandaşımıza teslim ettik. Tuzla'da konutları yapıp teslim edeceğiz sözünü verdik. Tuzla ve Maltepe'de çalışmalarımızı başlattık. 5750 konutun hepsine başlanmış durumda. İster Tuzla ister Maltepe'den alma şansı sunuldu. 2 artı 1 için 75 bin lira peşinat, 3 artı 1 için 100 bin lira peşinat verilecek. Vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmek için yapılacak ne varsa yapıyorlar.

"Mevcut bütçeyi 2 katına çıkaracağız"

Aday olacağımı bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tebliğ ettiler. Biz aday olmasak bu projelerimizi aday olacak arkadaşımıza verecektik. Konuyla ilgilenirseniz çözüm bulursunuz. İstanbul’un kaynağı her yere yeter. 2018’de toplam gelir 18 milyarken merkezi idareden gelen gelir yüzde 71, 2023’te geliri 104 milyar merkezi bütçeden aldığı pay yüzde 92. Biz mevcut bütçeyi 2 katına çıkaracağız. Doğru yönetirseniz bu geliri artırabilirsiniz. Biz bunu yapmışız. Bu tablolar gerçek. 1 Nisan sabahı tüm hizmetlerden tüm İstanbullu faydalanacak.

Her ilde eseri olan bir kardeşinizim. Bu tecrübeyle buraya geleceğiz. İstanbul'da 171 bin konutumuz dönüşüme tabi tutuldu. Türkiye'de 800 bin konutu bitirmişiz. Biz 115 bin konut yapacağını söyleyip 5 yılda konutların yüzde 5'ini yapanlardan değiliz.