AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Herkes 'İstanbul'da değişim vakti gelmiştir' diyor

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, CNN Türk yayınında İstanbul'u her alanda rahatlatacak projelerini tek tek anlatırken, yarı zamanlı belediyecilik yapanların kendilerini takdir etmesini beklemediklerini söyledi.

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Ahmet Hakan ve Fulya Öztürk soruyor; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yanıtlıyor. Kurum'un açıklamaları özetle şöyle:

Sokaktayız, milletimizin yanındayız. Aylardır bu ziyaretleri yapıyoruz. İstanbullular belediyeden ne gibi hizmetler bekliyor, bunları dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde de büyük bir coşku ile karşılanıyoruz. Ve gittiğimiz yerlerde de İstanbul'un bir değişim istediğini duyuyoruz.

"5 sene yok sayılmaktan yorulmuşlar"

Ve gittiğimiz yerlerde de İstanbul'un bir değişim istediğini duyuyoruz. Gece 3'lerde bitiyor işimiz. Biz bunu Mayıs seçimlerinde de gördük. 5 sene yok sayılmaktan, çile çekmekten yorulmuşlar ve büyük bir motivasyonla 31 Mart'a hazırlanıyorlar. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi olmaya talibiz. Ben yaptığım her görevde de buna gayret ettim. Milletin evladı, ağabeyi, kardeşi, muradı olmaya gayret ettim.

'Yarı zamanlı belediyecilik yapan yönetim bizi takdir etmez'

İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız diyoruz ve bu tutumu böyle devam ettireceğiz. Kampanyamızın ismi de Şimdi İstanbul Sadece İstanbul. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? 2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.

İstanbullular Metro ile ne kadar kısa zamanlı evime giderim buna bakıyor. Gençler bu altyapıyı kim daha hızlı hazırlar bununla ilgileniyor. Mevcut yönetimin gündemleri farklı olduğu için polemik peşindeler. İstanbullular bizden İstanbul'un kaynaklarını en doğru şekilde yönetecek yönetim iradesini bekliyor. Gerçek belediyecilikle bu hizmetleri yapmamızı bekliyorlar. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır.

Trafik süresini 39 dakikaya indireceğiz

Trafik süresini 64 dakikayı 39 dakikaya indireceğiz. Bilim insanlarının çalıştığı projeler üstüne bu verileri veriyoruz. Bu yakalanamaz dediğiniz zaman bunun üzerine çalışan bilim insanlarına haksızlık etmiş oluyorsunuz. Bizim ekibimiz dertliyiz, İstanbul'un sorunlarına odaklanıyoruz. 2019'da 60 km ortalama trafik hızı. 45 dakikaymış seyahat süresi de.

"Raylı sistem 5 yılda iki katına çıkacak"

Raylı sistemlerde biz ilk etapta ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. 2034 yılında 1004 kilometre uzunluğa çıkaracağız. Çok fonksiyonlu ve detaylı şekilde en acil, en öncelikli şey ne ise onu yapacağız. Bir şeyi yapmak için liyakatli bir çalışma lazım. Belediyenin yarısı değişmiş, yarısına yenisi gelmiş. Bunu yapabilmeniz için bu kadrolar ile çalışmanız lazım. Bu işten çıkarılanların hepsi kötü müydü?

İlk yapacağımız metro hattımız Sefaköy

Çok fonksiyonlu detaylı düşünüyoruz. İlk yapacağımız metro hattımız Sefaköy. Burası hep trafik olan bir yer. Sefaköy'den sonraki ikinci hattımız ise Beylikdüzü Tüyap'a kadar uzanan diğer hat. Zamanla metrobüsün olduğu hattı da İstanbullulara güzel bir proje olarak armağan edeceğiz. 10. yılda artık Metrobüse ihtiyaç kalmayacak.

Biz toplu taşımayı yaparken şehrin çeperlerini düşünmek zorundayız. Buradaki yaşam kalitesini artırmalıyız ki insanlar daha rahat yaşasın. Sultanbeyli'de Silivri'de bu hizmeti verdiğimizde İstanbul'un çeperleri ile birlikte düşünmüş olacağız. Bütüncül bir bakış. Sabiha Gökçen Kurtköy yine çok önemsediğimiz bir metro hattı.

"Biz hep sözümüzü tuttuk"

Ben bu söylediğim sözleri tutmazsam tekrar aday olmam. Bu zamana kadar verdiğim sözleri tutan biriyim. 6 Şubat'ta depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz söz verdiysek, sözünü tutan insanlar olduk. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk. Biz ilk 5 yılda trafikteki yoğunluğu azaltacağımızı 10 yılda ise artık bir trafik sorunu gündem olmaktan çıkacak.

İki yakaya iki büyük tünel

Avrupa ve Anadolu yakasına iki büyük tünel projemiz var. Avrupa'ya 88, Anadolu'ya 34 kilometrelik tüneler olacak. Dolmabahçe ve Kilyos arasında 2 proje ile birlikte Büyükdere Caddesi'ndeki sıkıntıyı aktarıyoruz, yükünü azaltıyoruz. Buradaki eziyete katlanmak zorunda bırakmıyoruz. Bir örümcek ağı gibi bu tünelleri birbirine bağlıyoruz. Bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip. Bu Kilyos Sarıyer'deki tüneli iptal ettiler, durdurdular. Yaptığımız işi bile devam ettiremediler. Yenisahra-Bostancı etabı var. Alternatif bir yol olacak. Kadıköy'den vatandaşlarımız Bostancı sahiline ulaşabilecek.

5 yılda 47,5 km tünel yapacağız

2034 yılında Anadolu Yakasında yapacağız bir hat bu. Hafta sonları buraya gitmek bir çileye dönüyor. Sahil yoluna alternatif bir tüneli Üsküdar'dan Çubuklu'ya E-5 ve TEM'e alternatif olarak yapıyor olacağız. 5 yılda 47,5 km tünel yapacağız.